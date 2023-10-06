Güzelyurt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artırım projesi açılış töreni yapıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Güzelyurt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde kapasitenin artırılması projesi tamamlandı.

Yayla köyündeki Atık Su Arıtma Tesisi bahçesinde bugün, proje açılış töreni düzenlendi.

-Rosza: “Amacımız Adanın tamamını daha yaşanabilir kılmak”

Törenin açılış konuşmasını yapan Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğü, Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rosza, AB tarafından finanse edilen projenin atık suların yeraltı sularını kirletmesini önlemek adına geliştirildiğini anlatarak, amaçlarının Adanın tamamını daha yaşanabilir kılmak, kalıcı etki yapacak projeler geliştirmek olduğunu ifade etti.

-Nedera: “Gerekli bir projeydi”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Bölgesel Merkez Direktörü Steliana Nedera da tesisin kapasite artırımının ihtiyaçların karşılanması için önemli olduğunu belirterek, projenin atık suların yönetilmesi, mevcut su kaynaklarının daha dikkatli kullanılması ve sorunlara çözüm üretmesi adına gerekliliğine işaret etti.

-Özçınar: “Geri dönüşüm anlamında büyük önem arz ediyor”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, projenin ülkenin her noktasının kanalizasyon ağına kavuşmasının yerel yöneticilerin ilkesi olduğunu kaydederek, çevrenin korunması ve geri dönüşüm anlamında büyük önem arz eden bu projenin geliştirilmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Görevlerinin projenin sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Özçınar, bunun da halkın projeyi sahiplenmesi, koruması ve katkı koymasından geçtiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından törende, proje açılışı yapılarak, tesiste zeytin fidanı dikimi gerçekleştirildi ve tesis gezildi.