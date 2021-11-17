Güzelyurt Belediyesi Genç Yetenekler Konseri Düzenledi

Güzelyurt Belediyesi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde dün akşam Genç Yetenekler konseri düzenledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konser beğeni topladı.

SOS müzik grubu orkestrasının eşliğinde performans sergileyen genç yetenekler Sezen Aksu, Barış Manço ve Cem Karaca’nın unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Konserin sonunda tüm yetenekler sahne alarak “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkıyı hep birlikte seslendirdi.

Konsere Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer, Belediye Meclis Üyeleri ve müzikseverler katıldı.

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17/11/2021 12:48