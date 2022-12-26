Güzelyurt Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

ads ads ads ads
26/12/2022

ads
Güzelyurt Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

Güzelyurt Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. Güzelyurt'ta UBP 7, CTP 5, DP 1, TDP 1 belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, UBP yüzde 45.46, CTP yüzde 32.25, DP yüzde 8.82, TDP yüzde 8.50, YDP yüzde 4.97 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

“UBP Öztaş Tüm, UBP Mustafa Altun, UBP Buğra Sadık, UBP Emre Sağanak UBP Salih Saldam, UBP Osman Kasaboğlu, UBP Cemal İneci CTP Veleddin Taşkent, CTP Uğur Saygılı, CTP Hasan Altınmakas, CTP Aliye Gilanlıoğulları CTP Sergülen Rüstemoğlu TDP Cemal Darbaz, DP Kemal Saygılı”

26/12/2022 11:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Güzelyurt Belediyesi, Meclis Üyeleri
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.