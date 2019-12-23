Güzelyurt Belediyesi’nden Çocuklara Yılbaşı Eğlencesi

Güzelyurt Belediyesi, çocuklara yönelik illüzyon ve kukla gösterisi düzenledi.

ads
23/12/2019
HK

ads
Güzelyurt Belediyesi’nden Çocuklara Yılbaşı Eğlencesi

Güzelyurt Belediyesi, çocuklara yönelik illüzyon ve kukla gösterisi düzenledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkez’inde bugün sahnelenen oyunlar, yarın ve Çarşamba günleri 09.30 ve 10.30 olmak üzere iki seansta tekrarlanacak.

Çocuklara hediyelerin de takdim edildiği etkinliğe katılan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, çocukların yeni yılını kutlayarak 2020’nin herkese sağlık getirmesini diledi.

23/12/2019 16:22
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Güzelyurt Belediyesi, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.