Güzelyurt Belediyesi’nden çocuklara yönelik şenlik

Güzelyurt Belediyesi, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kapsamında 4-5-6 Nisan tarihlerinde çocuklara yönelik “Çocuk Şenliği” düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede bulunan kreş, anaokul ve ilkokullara yönelik düzenlenen etkinliğin ilki bugün Güzelyurt Amfi Tiyatro’da 10.00-12.00 saatleri arasında yapıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da etkinliğe katılarak, çocukların eğlencesine ortak oldu.

Kukla, jonglör, sihir ve animasyon gösterilerinin yer aldığı Çocuk Şenliği’nde, çocuklar eğlencenin tadını çıkardı.

Güzelyurt Belediyesi, etkinlikte, çocuklara balon dağıttı ve ikramda bulundu.

Çocuk Şenliği, program çerçevesinde yarın ve çarşamba günü de devam edecek.

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04/04/2022 18:49