Güzelyurt Belediyesi'nin Bekir Kara Tiyatro Günleri başladı
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13/01/2025
Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Bekir Kara Tiyatro Günleri etkinliğinin 20’ncisi önceki gece sahnelenen komedi oyunuyla başladı.
Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt AKM’deki açılış gecesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi “Papaz Kaçtı” adlı komedi oyununu sahneledi.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar oyun sonunda Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Seyfettin Süha Erol’a teşekkür plaketi takdim etti.
Tiyatro Günleri, cuma günü Girne Tiyatro Su ekibinin “Yarım Canlar Destanı” adlı oyunu sahnelemesiyle devam edecek. Güzelyurt AKM’deki oyun saat 20.00’da başlayacak.
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