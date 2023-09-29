Güzelyurt Bölge Sular Komitesi’nde greve gidiliyor

Güzelyurt Kaymakamlığı Bölge Sular Komitesi çalışanları, "Hayat Pahalılığı'nın maaşlarına yansıtılmadığı" ve "Sosyal Sigorta ile İhtiyat Sandığı primlerinin yatırılmadığı" gerekçesiyle pazartesinden itibaren greve gidecek.

Komitede örgütlü Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS’ın) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yaptığı açıklamada, “Güzelyurt Bölge Sular Komitesi, çalışanlarına Hayat Pahalılığı ödeneğini vermemekte, 2 yılı aşkın süredir çalışanlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını yapmamaktadır; ayrıca, çalışanların haklarının korunduğu, Çalışma Bakanlığı tarafından denetlenen Toplu İş Sözleşmesi’ni partizanlık yaparak uygulamamaktadır” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığını göreve çağıran Yeltekin, şöyle devam etti:

“2 Ekim’den itibaren Güzelyurt Bölge Sular Komitesi tüm işyerlerinde greve gidiyoruz. Eylem yerimiz, İçişleri Bakanlığı önü olacaktır. Bu nedenle Güzelyurt Bölge Sular Komitesi’nde oluşacak mağduriyetlerden sendikamızın sorumlu olmadığını; sorumluların Güzelyurt Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığı olduğunu belirtmek isterim.”