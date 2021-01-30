Güzelyurt ve Lefke bölgesinde elektrik kesintisi!kesintisi!

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 30 Ocak 2021 Cumartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle, saat 22.24’den itibaren; Kumköy Anayolu , Yayla (Kumköy), Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim Arsaları'na elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldı.

LEFKE'de kesinti

30 Ocak 2021 Cumartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle, saat 22.23’den itibaren; Çamlıköy ve Taşköy'e elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldı.

Bu habere tepkiniz:



30/01/2021 22:49