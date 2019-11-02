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Güzelyurt Emniyeti'ne Ateş Düştü

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02/11/2019
HK

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Güzelyurt Emniyeti'ne Ateş Düştü

Polis Genel Müdürlüğü, Güzelyurt yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz için sosyal medyadan baş sağılığı mesajı yayımladı. Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda, “Teşkilatımızın başı sağ olsun”denildi.

Polis Genel Müdürlüğü'den yapışan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Personelimiz, Güzelyurt Polis Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Devrim Yılmaz dün akşam geçirdiği trafik kazasında eşi Seda Suat Yılmaz ile birlikte yaşamını yitirmişlerdir. Kendilerine Allahtan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Teşkilatımızın başı sağolsun."

02/11/2019 15:45
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TAGS: Devrim Yılmaz, Seda Suat Yılmaz Teşkilatımızın başı sağolsun
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