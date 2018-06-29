Güzelyurt, Gazimağusa ve Lefkoşa'da uyuşturucuya 6 tutuklama

Polis ekipleri tarafından dün Güzelyurt, Gazimağusa ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirilirken, 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Güzelyurt’ta 38 yaşındaki K.K., 46 yaşındaki C.T. ve 23 yaşındaki C.G.’nin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış ucu yanık sigara, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Gazimağusa’da 22 yaşındaki A.K.A.A. ve 22 yaşındaki E.A.A’nın kaldığı evde, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 450 TL ve 50 Sterlin nakit para ele geçirildi.

Lefkoşa’da 25 yaşındaki Ü.A.S.’nin ikametgahında yapılan aramada ise, saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitki bulundu.

Adı geçen şahıslar tutuklanırken, soruşturmalar sürüyor.