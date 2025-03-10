Güzelyurt-Girne Yolunda Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

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10/03/2025

Güzelyurt-Girne Yolunda Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Güzelyurt-Girne Anayolu üzerinde Kılıçarslan Köprüsü yakınlarında bugün meydana gelen kaza, Mustafa ÇAKIR'ın (E-60) yönetimindeki MT 773 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç, yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Nuray Çakır (K-47), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

 

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