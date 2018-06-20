Güzelyurt Hastanesi bir yıl içinde tamamlanacak

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 6’sı yeni olmakla birlikte, toplam 9 hekimle hizmet vermeye devam ettiğini, tam zamanlı bir göz doktorunun da göreve başladığını açıkladı.



Bakan Besim Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde, haftada bir dahiliye, kadın doğum, cildiye uzmanı, her gün görev başında olan bir pratisyen hekim, 1’i tam zamanlı, 2 çocuk doktoru, 2 diş hekimi yanında pazartesinden itibaren ise tam zamanlı bir göz doktorunun hizmet verdiğini belirtti.



Bakan Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin artık güçlenmiş kadrosuyla minik bir hastane konumunda olduğunu, acil servisin yenilendiğini, gece 24.00’e kadar nöbet sisteminin devrede olduğunu vurguladı.



Hedefin bir yıl içinde Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi olduğunu dile getiren Bakan Besim, daha iyi bir alt yapıyla Güzelyurt halkına hak ettikleri, kaliteli sağlık hizmeti vermek olduğunu, aynı zamanda yenilenme projesi tamamlanmış Cengiz Topel Hastanesi’nin de tadilatı için çalışma başlattıklarının bilgisini verdi.



Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde kan cihazı, röntgen cihazı ve ultrasound cihazının alınması için ihalenin hazırlandığını ifade eden Bakan Besim, göreve geldikleri günden itibaren ülke genelinde tüm sağlık merkezlerinin alt yapı ve hekim eksikliklerini giderme kararlılığında olduklarını, Sadece Güzelyurt’ta değil, tüm Kuzey Kıbrıs’ta sağlık adına çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.