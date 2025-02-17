Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği öldürülen eşeklerle ilgi açıklama yaptı

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, Karpaz'da öldürülen eşeklerin faillerinin cezalandırılması çağrısı yaptı. 

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17/02/2025

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği öldürülen eşeklerle ilgi açıklama yaptı

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, Karpaz'da öldürülen eşeklerin faillerinin cezalandırılması çağrısı yaptı. 

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Karpaz'da öldürülen 14 eşekle ilgi açıklama yaptı.

Dernek Başkanı Rana Sarro imzasıyla yapılan açıklamada, can almanın her durumda cinayet olduğu, insan veya hayvanı öldürmenin farkı bulunmadığı belirtilerek, bunun meşrulaştırılamayacağı ve cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı.

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TAGS: Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneğ
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