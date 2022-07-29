Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden Güzelyurt Belediyesi’ne eleştiri

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, barınağı bulunmayan Güzelyurt Belediyesi’nin sahipsiz hayvanları topladığını öne sürerek, Belediye’ye eleştiri ve suçlamalarda bulundu.

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, Güzelyurt Belediyesi’nin barınağı olmadığı savunularak, vatandaşlar belediye ekiplerinin köpek toplama girişiminde bulunması halinde 0533 831 62 30 numaralı telefondan Derneğe bildirmeye çağırıldı.

Güzelyurt ve civarından toplanan onlarca köpeğin akıbetinin bilinmediğinin savunulduğui açıklamada, “Lütfen bölgenizde, mahallenizde, sokağınızda bulunan hayvanları sözde daha iyi bir yaşam sunulacağı düşüncesiyle belediyeye emanet etmeyin. Belediyenin herhangi bir barınağı yok” denildi.

Dernek ayrıca, vatandaşları sahipsiz hayvanlara su ve yemek vermeye de çağırdı.

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29/07/2022 11:29