Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneğinden İçişleri Bakanlığına teşekkür...

ads ads ads ads
25/02/2024

ads
Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneğinden İçişleri Bakanlığına teşekkür...

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, Kalkanlı’daki sokak köpekleri sorununa çözüm bulunması için derneğe bir arazi tahsis eden İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.

Dernek Başkanı Rana Sarro yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un Kalkanlı’da yıllardır devam eden sokak köpeği sorununa duyarlılık göstermesinden dolayı minnettarlıklarını ifade etti.

Güzelyurt Belediyesini “25 yıldır bir barınak yapmadığı” gerekçesiyle eleştiren Sarro, İçişleri Bakanlığı’nın, sokak hayvanlarına yardım etmek ve yaşatmak misyonu üstlenen derneğin kullanımına, Güzelyurt ilçe sınırlarındaki sahipsiz hayvanların bakım ve idamesi için bir arazi verdiğini kaydetti.

25/02/2024 15:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneğinden İçişleri Bakanlığına teşekkür...
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.