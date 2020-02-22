Güzelyurt için ‘Yeniden İmar ve İskân Planı’ hazırlandı

Güney Kıbrıs’taki “Yeniden İmar ve İskân Konseyi”nin çözüm sonrası döneme dair Güzelyurt’un kapsamlı bir “yeniden iskânı” planı hazırladığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre “Yeniden İmar ve İskân Konseyi” Başkanı Nikos Mesaritis, KKTC makamları tarafından “binalara vb. yasadışı müdahaleler yapıldığı” iddiasında bulundu ve Güzelyurt için “şehir kalkınma planında öngörülen şehir planlama standardında kapsamlı bir proje hazırladıklarını anlattı.

“Maraş gibi Omorfo (Güzelyurt) da müzakerelerde iade edilecek bölgedir, bu madde Crans Montana’ya kadar yürürlükteydi” ifadesini kullanan Mesaritis, Güzelyurt’la ilgili çalışmanın, “Yeniden İmar ve İskân Konseyi’nin çözüm sonrası dönemde ortaya çıkacak konuları inceleme rolünden kaynaklanan yükümlülüğü çerçevesinde olduğunu” kaydetti.

22/02/2020 14:06