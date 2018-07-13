Güzelyurt ile İskele’de Trafik ve Huzur Operasyonu



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt ve İskele bölgelerinde faaliyet gösteren kahvehaneler, bet ofisleri, alkollü içki satış yerleri ve gece kulüpleri kontrol edildi, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri Güzelyurt’ta 180 araç kontrol etti. 30 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı. İskele’deki trafik ekipleri 304 aracı kontrol etti, 24 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gitti.