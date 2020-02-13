Güzelyurt Kaymakamlığı: Bölgeye girmek yasak

Güzelyurt Kaymakamlığı, bugün ve yarın Çamurova atış alanında zırhlı muharebe aracı top atışı yapılacağını; kara, deniz ve havadan bölgeye girmenin yasak olduğunu duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı açıklamasında, bugün ve yarın 09.00-21.00 saatleri arasında atış nedeniyle, can ve mal emniyeti açısından batıda Kumtepe’nin bin 100 metre kuzeyi ile Yayla mezrasının bin 500 metre batısı arasında kalan deniz kıyısı hattı; doğuda Yayla mezrası İkişehitler köyü uzanımı hattının 500 metre batısı; kuzeyde Güzelyurt deresinin bin metre güneyi ve uzanımı hattı; batıda Kumtepe’nin bin 100 metre kuzeyi ile Yayla mezrasının bin 500 metre batısı arasında kalan deniz kıyısı hattından denize doğru uzanan 5 kilometrelik alana girilmemesi gerektiği kaydedildi.

(BRT/TAK)

13/02/2020 11:49