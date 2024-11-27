Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında atış yapılacak
Güzelyurt Kaymakamlığı Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında atış yapılacağını duyurarak, girilmemesi gereken bölgeleri açıkladı
27/11/2024
Güzelyurt Kaymakamlığı, 2-6 Aralık tarihleri arasında, Mevlevi bölgesi Ağır Silah Atış alanında "Milan Tas" atışları yapılacağını duyurarak, belirtilen tarih ve saatlerde girilmemesi gereken bölgeleri açıkladı.
Kaymakamlık'tan verilen bilgiye göre, atışlar 07.30-21.00 saatleri arasında yapılacak.
Girilmemesi gereken bölgeler söyle:
"Doğuda; Yayla Mezrası-İkişehitler Köyü uzanımı hattının 500m batısı. Kuzey’de; Güzelyurt Deresi 1000 m güneyi ve uzanımı hattı. Güneyde Kumköy Helikopter pistinden denize giden yolun 500m kuzeye uzanımı hattı. Batıda Kum tepe 1100 m kuzeyi ile Yayla Mezrası 1500 m batısı arasında kalan deniz kıyısı hattından denize doğru uzanan 5 kilometrelik alan.27/11/2024 14:06