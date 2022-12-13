Güzelyurt Kaymakamlığı uyardı

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13/12/2022

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Güzelyurt Kaymakamlığı uyardı

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi atış alanında Perşembe günü kara hedeflerine Eryx/Milan atışları yapılacağı açıklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı 50'nci Mekanize Piyade Alay Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, atış yapılacak gün ve saatler arasında belirtilen bölgenin can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, atışların sabah saat 07.00’de başlayacağı saat 19.00’da biteceği belirtildi.

13/12/2022 16:50
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TAGS: Güzelyurt Kaymakamlığı uyardı
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