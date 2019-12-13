Güzelyurt Kaymakamlığı uyardı!

Havan atışları nedeniyle, yarından  27 Aralığa kadar bölgeye girilmemesi istendi. 

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13/12/2019

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Güzelyurt Kaymakamlığı uyardı!

Mevlevi bölgesinde yapılacak havan atışları nedeniyle, yarından  27 Aralığa kadar bölgeye girilmemesi istendi. 
Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, atış yapılacak günlerde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında can ve mal güvenli açısından şu bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi: 
“Batıda: Yuvacık köyü  500m. Güneydoğusu – Kalkanlı 700 m. Doğusundan geçen hattın doğusu,
Doğuda: TutukçuT. – Gürkan Burnu hattının batısı,Güneyde:Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu – Soğan T. 500 m. Doğusuhattının kuzeyi,Kuzeyde: Kalkanlı 700 m. Doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”

13/12/2019 14:49
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TAGS: Güzelyurt, Kaymakamlığı, uyardı, haber, kıbrıs,
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