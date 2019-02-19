Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan Duyuru…

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde patlamamış mühimmatların bulunarak imha edildiğini ancak yerleri tespit edilemeyen mermiler de olduğunu belirterek, uyarı yaptı.



Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 04-14 Şubat tarihleri arası Mevlevi bölgesinde havan atışları yapıldığını anımsatarak, patlamamış mühimmatlar için arama yapıldığını ve bulunanların yerinde imha edildiğini belirtti.



Orakcıoğlu, yerleri henüz tespit edilemeyen patlamamış mermilerin bulunduğu uyarısında bulundu.



