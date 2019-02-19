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Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan Duyuru…

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde patlamamış mühimmatların bulunarak imha edildiğini ancak yerleri tespit edilemeyen mermiler de olduğunu belirtti.

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19/02/2019

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan Duyuru…

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde patlamamış mühimmatların bulunarak imha edildiğini ancak yerleri tespit edilemeyen mermiler de olduğunu belirterek, uyarı yaptı.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 04-14 Şubat tarihleri arası Mevlevi bölgesinde havan atışları yapıldığını anımsatarak, patlamamış mühimmatlar için arama yapıldığını ve bulunanların yerinde imha edildiğini belirtti.

Orakcıoğlu, yerleri henüz tespit edilemeyen patlamamış mermilerin bulunduğu uyarısında bulundu.

 

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TAGS: Güzelyurt Kaymakamlığı, haber, kıbrıs
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