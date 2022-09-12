Güzelyurt Kaymakamlığından hava savunma silahları atışına ilişkin duyuru

Güzelyurt Kaymakamlığı, 26-30 Eylül tarihleri arasında, Çamurova atış alanı Hava Savunma Atış Bölgesinde, hava savunma silahları ile atış yapılacağını duyurdu.

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12/09/2022
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Güzelyurt Kaymakamlığından hava savunma silahları atışına ilişkin duyuru

 Güzelyurt Kaymakamlığı, 26-30 Eylül tarihleri arasında, Çamurova atış alanı Hava Savunma Atış Bölgesinde, hava savunma silahları ile atış yapılacağını duyurarak, atış yapılacak gün ve saatlerde hudutları belirlenen bölgelere can ve mal emniyeti açısından girilmemesi çağrısında bulundu.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamaya göre 26-30 Eylül tarihlerinde saat 8.00 ile 18.00 arasında, “yasak bölge” ilan edilen bölgeler şöyle:

“Batıda; Kum Tepe’den Başak mevkii hattı, Doğuda; Kumköy helikopter pisti-Yayla 500 metre güney hattı, Kuzeyde; Başak mevkii 500 metre güney batısı, Yayla 500 metre  güney hattı, Güneyde; Kum Tepe Kumköy helikopter pisti hattı.”

Kaymakamlık, atışlara müteakip bölgede patlamayan mermilerin arama ve imha işlemleri devam edeceğinden serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girişin yasak olduğunu da vurguladı.

12/09/2022 14:06
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TAGS: güzelyurt, kaymakamlık, yask bölge, asker,
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