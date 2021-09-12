Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği 7 gün boyunca kapalı olacak

İçişleri Bakanlığı, Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nde bir personelin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı daireyi 7 gün boyunca kapattığını açıkladı, işlem yapacak olan vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bakanlığa bağlı tüm dairelerde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nde görevli bir personelin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak tedbir amaçlı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nin, 13 Eylül Pazartesi (yarın) gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara verdiği bildirildi.

Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nde Devir ve İpotek işlemleri için randevu almış veya yeni işlem yapacak olan tüm vatandaşların bu işlemler için Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğine başvurmaları istendi.

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12/09/2021 12:06