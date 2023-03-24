Güzelyurt-Lefke Anayolu'nda kaza: Yaya tutuklandı

Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde dün kaza meydana geldi. Dikkatsiz sürücü Fadıl DEĞİRMENCİOĞLU (E-78) yol kenarında yürümekte olan alkollü yaya Tayfun KALAYCI (E-47)’ya çarptı. Kazada yaralanan olmazken Yaya Tayfun KALAYCI, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket suçlarından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 23.03.2022 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde, Fadıl DEĞİRMENCİOĞLU (E-78) yönetimindeki GT 840 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sol kısmında 306 miligram alkollü içki tesiri altında yürümekte olan yaya Tayfun KALAYCI (E-47)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlileri, yaya Tayfun KALAYCI’yı muayene etmiş olup, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı tespit edilmiştir. Yaya Tayfun KALAYCI, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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24/03/2023 10:21