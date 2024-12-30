Güzelyurt-Lefke Anayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güzelyurt - Lefke Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Güzelyurt - Lefke çift şeritli anayolu üzerinde, bugün saat 13.30 sıralarında, Furkan YILDIZ (E-19), yönetimindeki YR 788 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Aydınköy Mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkarak köprü betonuna ardından da çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Furkan YILDIZ ve araçta yolcu olarak bulunan Onur İSMETOĞLULARI (E-25) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.