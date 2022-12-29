Güzelyurt-Lefkoşa yolunda kaza
29/12/2022
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde bu akşam meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 19.45 sıralarında meydana geldi.
Barış Kızıldere (E-36), yönetimindeki NA 295 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi bölgesi yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Sultan Altınbeteri (K-39) yönetimindeki JJ 808 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisi yolun solundan çıkarak takla atan NA 295 plakalı araç yolun solunda bulunan Trucks Trading Ltd isimli iş yerinin çevre tellerine çarpıp iş yeri içerisinde bulunan iki tır araca çarpıp durdu.
Kaza sonucu yaralanan NA 295 plakalı araç sürücüsü Barış Kızıldere kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam etmektedir.