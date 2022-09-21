Güzelyurt Meslek Edindirme Kursları hayat buluyor

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek GÜZ-MEK (Güzelyurt Meslek Edindirme Kursu) kursları kapsamında Manisa’ya giderek bir dizi temasta bulundu.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Özçınar temasları kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret ederek, Büyükşehir kurs birimlerinin yer aldığı Atatürk Gençlik Merkezi ve Yeni Han’da incelemeler yaptı.

Özçınar’a inceleme ziyaretinde Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Güzelyurt’ta hayata geçirecekleri GÜZ-MEK kurslarının kadınlara meslek edindirme noktasında önemli bir çalışma olacağını belirten Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, destekleri nedeniyle Başkan Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Özçınar temasları kapsamında Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile de bir araya geldi.

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21/09/2022 17:53