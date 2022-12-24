Güzelyurt Meslek Lisesi Öğrencilerinden Gururlandıran Başarı
24/12/2022
Güzelyurt Meslek Lisesi Turizm bölümü öğrencileri Türkiye gerçekleştirilen 19. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde 8 altın, 4 gümüş , 4 bronz madalya kazandı. Güzelyurt Meslek Lisesi Turizm bölümü öğrencileri 19. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde büyük başarı elde etti.
Güzelyurt Meslek Lisesi'nde eğitim gören 8 öğrenci 3 farklı dalda 2’şer kategoride 16 yarışmaya katılım gerçekleştirdi.
Öğrencilerin dereceleri şöyle:
1.Ayberk Demir-Tatlı kategorisi-Altın madalya, Makarna kategorisi Bronz madalya
2.Doğuş Veziroğlu-Makarna kategorisi-Altın madalya, Pizza kategorisi-Gümüş madalya
3.Haydar Aydın-Tatlı kategorisi, Altın madalya, Pizza kategorisi-Gümüş Madalya
4.Diren Kuş-Tatlı kategorisi-Gümüş madalya, Pizza kategorisi-Gümüş Madalya
Erkut Algan -Makarna kategorisi-Altın Madalya, Pizza kategorisi -Altın madalya
Eyyüp Kışlıoğlu-Tatlı Kategorisi -Altın madalya, Pizza kategorisi - Bronzmadalya
Cemali Ekşi-Tatlı kategorisi-Bronz Madalya, Pizza kategorisi -Bronz madalya
Yankı Sakallı-Tatlı kategorisi -Altın Madalya, Pizza kategorisi-Altın madalya