Güzelyurt Meslek Lisesi Öğrencilerinden Gururlandıran Başarı

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24/12/2022

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Güzelyurt Meslek Lisesi Öğrencilerinden Gururlandıran Başarı

 

Güzelyurt Meslek Lisesi Turizm bölümü öğrencileri Türkiye gerçekleştirilen  19. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde 8 altın, 4 gümüş , 4 bronz madalya kazandı. Güzelyurt Meslek Lisesi Turizm bölümü öğrencileri 19. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde büyük başarı elde etti.

 Güzelyurt Meslek Lisesi'nde eğitim gören 8 öğrenci 3 farklı dalda 2’şer kategoride 16 yarışmaya katılım gerçekleştirdi.

Öğrencilerin dereceleri şöyle:

1.Ayberk Demir-Tatlı kategorisi-Altın madalya, Makarna kategorisi Bronz madalya

2.Doğuş Veziroğlu-Makarna kategorisi-Altın madalya, Pizza kategorisi-Gümüş madalya

3.Haydar Aydın-Tatlı kategorisi, Altın madalya, Pizza kategorisi-Gümüş Madalya

4.Diren Kuş-Tatlı kategorisi-Gümüş madalya, Pizza kategorisi-Gümüş Madalya

Erkut Algan -Makarna kategorisi-Altın Madalya, Pizza kategorisi -Altın madalya

Eyyüp Kışlıoğlu-Tatlı Kategorisi -Altın madalya, Pizza kategorisi - Bronzmadalya

Cemali Ekşi-Tatlı kategorisi-Bronz Madalya, Pizza kategorisi -Bronz madalya

Yankı Sakallı-Tatlı kategorisi -Altın Madalya, Pizza kategorisi-Altın madalya

 

24/12/2022 12:48
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TAGS: Güzelyurt Meslek Lisesi
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