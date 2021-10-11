Güzelyurt (Omorfo) Kökenli Rumlardan “Anti-İşgal” Yürüyüşü

Güzelyurt (Omorfo) kökenli Rumlar, “Omorfo Anma Günleri” başlığı altında bu yıl 41’incisini gerçekleştirdikleri geleneksel “anti-işgal yürüyüşü” çerçevesinde, Astromerit Kültür Merkezi’nde bir etkinlik düzenledikleri haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, etkinlikte, vatanın yeniden birleşmesi ve evlerine dönmelerine ilişkin “kararlılıklarını ortaya koyan” Güzelyurt (Omorfo) kökenli Rumlar, “öldükten sonra dahi olsa” evlerine dönmek istediklerini vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de etkinliğe katılarak, bir konuşma yaptı. Anastasiadis konuşmasında Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilci atanması konusuna değinerek, Türk tarafı aleyhinde ciddi eleştirilerde bulundu.

“Bazen gerçeklerin söylenmesi gerektiği, ikiyüzlülüğün kimseye faydası olmadığı ve olayları gizlemenin uluslararası hukuka bir faydası olmadığı” iddiasında bulunan Anastasiadis, Türkiye veya Kıbrıslı Türklerin kişisel temsilci atanmasına dair öneri veya taleplerinin kabul edilmesinin imkansız olduğunun çünkü Çin ile Rusya’nın buna itiraz ettiklerinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından açıklığa kavuşturulduğunu öne sürdü.

Konuşmasında ayrıca “Crans Montana konferansının başarısızlığından yalnızca Ankara’nın sorumlu olduğu” iddiasını bir kez daha yineleyen Anastasiadis, Rum kesiminin o zamandan bu yana diyaloğun yeniden başlaması için hamlelerde bulunduğunu ancak Türk tarafının itirazıyla karşılaştığını ileri sürdü.

Anastasiadis konuşmasında “Kıbrıs’ı Türkiye’nin mandasına; siyasi eşitliği de siyasi eşitsizliğe dönüştürecek olan bir çözümü kabul etmeyeceğini” de öne sürdü.

Konuşmaların ardından, eylemciler Bostancı Sınır Kapısı’na doğru yürüyüp, BM Kıbrıs Barış Gücü yetkilisine taleplerine ilişkin bir metin verdi.



Bu habere tepkiniz:



11/10/2021 14:01