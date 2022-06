44. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam Amfi Tiyatro’da Sidar Karakuş ile Grup Otantik sahne aldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar konser sonrası sanatçılara ve festival sponsorlarından Kani Kasapoğlu İşletmeleri Ltd. Angolem Su, Festivalciler Birliği, Kalkanlı Trading, Sağanak Ltd., A&S Trading, Uçaner Turizm, Pizza Vira ve Mrs Pound’a teşekkür plaketi takdim etti.

30/06/2022 13:51