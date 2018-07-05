Güzelyurt Portakal Festivali Sürüyor



Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sinan Akçıl dün akşam Kapalı Çarşı Meydanında verdiği konserde, repertuarındaki şarkıları yanında popüler parçaları da seslendirdi.

Konserin sonunda Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sanatçıya plaket takdim ederek, 41. Güzelyurt Portakal Festivaline katıldığı için teşekkür etti.

İNDİRİM ŞÖLENİ

Festival programı kapsamında kent merkezinde “İndirim Şöleni” düzenlendi. Kent merkezi şölen nedeniyle renkli balonlarla süslenerek ışıklandırıldı. Saat 10:00’da başlayan etkinlik gece 24:00’e kadar devam etti. Etkinlik nedeniyle 18:00-24:00 saatleri arasında Ecevit Caddesi ve caddeye çıkan tali yollar kapatılarak, vatandaşın rahat alışveriş yapması sağlandı. Şölende çocuklar için ücretsiz oyun stantlarının kuruldu. Festivalin simgesi olan Bay, Bayan Portakal ve yavruları yumurcak maskotlar gece boyunca çarşı merkezinde çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.

FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ

41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam ayrıca gençlerin katılımıyla Kent genelinde fener alayı yürüyüşü yapıldı.

MİNİKLER DANS GÖSTERİLERİNİ SUNDU

Program kapsamında Kapalı Çarşı meydanında bölgede faaliyet gösteren kreşlerin dans gösterileri yer aldı. Güzelyurt Belediye Kreşi, Renkli Düşler, Küçücüğüm, Minik Kalpler, Sevgi Çiçeği Kreş ve Eğitim Merkezleri ile Montessori okullarının minikleri danslarını sergiledi.

PİYANGO ÇEKİLİŞİ

Güzelyurt Belediyesi, İndirim Şöleni kapsamında “ Alışveriş yap fişini al hediyeyi kazan” konsepti ile alışveriş yapan vatandaşlara fişlerine karşılık piyango bileti verdi. Gecenin sonunda yapılan piyango çekilişinde 5 televizyon beş de bisiklet hediye olarak kazananlara takdim edildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar İndirim Şöleni’nin düzenlenmesine katkı koyan Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Ulus Ese’ye teşekkür plaketi takdim etti.