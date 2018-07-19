Güzelyurt Sağlık Merkezi Acil Servisi Ticaret Odası Tarafından Yenilendi

Güzelyurt Sağlık Merkezi Acil Servisi Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) katkılarıyla yenilendi. Sağlık Bakanı Filiz Besim, KTTO yönetimini yenilenen Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne davet etti. Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, başkan Turgay Deniz ve beraberindeki KTTO heyeti, Sağlık Bakanı Besim'in davetine icabet ederek, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Bu tür katkılar önemli. Başkan Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Sağlık alanındaki katkılarınızın devam etmesini diliyorum” dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz de, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, “Sosyal sorumluluk projelerimiz devem edecek” şeklinde konuştu.

Deniz, sorunların ilgili kesimlerle istişareyle çözebileceğine inanç belirtti.