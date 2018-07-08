Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde gece 24.00’e kadar nöbet sistemi devrede

Sağlık Bakanlığı tarafından Güzelyurt Sağlık Merkezi’ndeki hekim kadrosunu güçlendirmek ve eksiklikleri gidermek adına yeni uygulamalara gidildi.

Doktor kadrosu artırılan merkezde, acil servis de yenilenerek, gece 24.00’e kadar nöbet sistemi devreye sokuldu.

Merkezde, 6 yeni hekimle birlikte toplamda 9 hekim hizmet vermeye başladı.

Tam zamanlı bir göz doktorunun yanı sıra, haftada bir dahiliye, kadın doğum, cildiye uzmanı, her gün görev başında olan bir pratisyen hekim, tam zamanlı bir çocuk doktoru ile birlikte toplamda 2 çocuk doktoru ve 2 diş hekimi merkezde hizmet veriyor.

Güçlenmiş hekim kadrosunun yanısıra merkezde, acil servis de yenilenerek, gece 24.00’e kadar nöbet sistemi devreye sokuldu.

Güzelyurtlu vatandaşlar yeni uygulamalardan memnun.

BRT’ye konuşan vatandaşlar, artırılan hekim kadrosu nedeniyle her türlü hizmeti yerinden alabildiklerini belirterek, gece 24.00’e kadar verilen hizmet sayesinde Cengiz Topel Hastanesine gitmeye gerek kalmadığını kaydettiler.

Güzelyurt Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Fırat Gülseven de merkezdeki hekim kadrosu hakkında bilgi vererek, hizmetlerini artırarak devam ettireceklerini söyledi.

Merkezde 24 saat hizmet veren 112 sevisine ek olarak saat 24.00’e kadar nöbetçi doktor uygulamasına geçtiklerini anlatan Gülseven, diğer sıkıntıların da en erken zamanda çözüleceğine inanç belirtti.

BRT/