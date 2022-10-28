Güzelyurt TMK’da 40. yıl kokteyli bugün

Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

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28/10/2022

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Güzelyurt TMK’da 40. yıl kokteyli bugün

Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Okul müdürlüğünün açıklamasına göre, bugün saat 18.00’de okul bahçesinde, müzikli kokteyl düzenleniyor.

Aynı zamanda GTMK mezunu olan sanatçılar Örge Volkan ve Oğuzhan Buğur’un sahne alacağı 40. yıl kutlamasına bazı devlet yetkilileri, ortaöğretim okul müdürleri, geçmişten günümüze yolu GTMK’dan geçmiş idareci, öğretmen ve GTMK mezunlarının davet edildiği kaydedildi.

28/10/2022 09:21
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TAGS: Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Güzelyurt TMK
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