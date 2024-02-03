Güzelyurt Trafik Denetiminde Uyuşturucu Bulunan Araçtaki Dört Kişi Mahkeme Çıkarıldı

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ve CÖŞ ekipleri tarafından Güzelyurt’ta gerçekleştirilen trafik kontrol maksatlı durdurulan araçta uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Naif Osama İbrahim, Awab Musa İbrahim Brima, Mustafa Bashir Hamid Muhammed ve Abubaker Fathi Hassan Obaid mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı. Durukan huzurda bulunan zanlılar Naif Osama İbrahim, Awab Musa İbrahim Brima, Mustafa Bashir Hamid Muhammed ve Abubaker Fathi Hassan Obaid’in 2 Şubat 2024 tarihinde saat 16.40 raddelerinde, Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı 2. Selim Yurtları önünde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ve CÖŞ ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan EG 252 plakalı araçta Zanlıların huzurunda yapılan aramada konu aracın şoför koltuğu altında şeffaf renk bant ile sarı renk kağıt parçasına sarılı yaklaşık 100 Miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlıların akabinde suçüstü tutuklandıklarını ancak konu ile ilgili hiçbir izahatta bulunmadıklarını söyledi. Polis memuru Durukan meselenin yeni olduğunu konu maddenin tahlile gönderileceğini ayrıca zanlıların ülkedeki statülerinin araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu yapılan beyanlar ışığında zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarının elzem olduğuna bulgu yaparak bu yönde emir verdi. (Kamalı Haber)



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