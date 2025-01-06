Güzelyurt ve Akdoğan’da kanunsuz avlanan üç kişiye yasal işlem

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06/01/2025

Güzelyurt ve Akdoğan’da kanunsuz avlanan üç kişiye yasal işlem

Polis, Güzelyurt ve Akdoğan’da kanunsuz avlanan üç kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, H.S.’nin (E-45) Güzelyurt’ta ava kapalı bölgede, Y.C.(E-65) ve C.Ç.’nin (E-59) Akdoğan’ın güneyinde ava sürekli kapalı bölgede kanunsuz avlandığı tespit edildi.

Büyük Av kapsamındaki rutin avcı kontrollerinde kanunsuz avlandığı belirlenen üç kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Güzelyurt, Akdoğan’, kanunsuz av
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