Güzelyurt ve Akdoğan’da kanunsuz avlanan üç kişiye yasal işlem
YAYIN TARİHİ:
06/01/2025
Polis, Güzelyurt ve Akdoğan’da kanunsuz avlanan üç kişi hakkında yasal işlem başlattı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, H.S.’nin (E-45) Güzelyurt’ta ava kapalı bölgede, Y.C.(E-65) ve C.Ç.’nin (E-59) Akdoğan’ın güneyinde ava sürekli kapalı bölgede kanunsuz avlandığı tespit edildi.
Büyük Av kapsamındaki rutin avcı kontrollerinde kanunsuz avlandığı belirlenen üç kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
YAYIN TARİHİ: