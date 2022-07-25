Güzelyurt ve Dilekkaya'da yangın

Güzelyurt ve Dilekkaya’da dün çıkan yangınlarda ağaçlar ve fidanlar zarar gördü.

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25/07/2022

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Güzelyurt ve Dilekkaya'da yangın

Güzelyurt ve Dilekkaya’da dün çıkan yangınlarda ağaçlar ve fidanlar zarar görürken binden fazla balya kül oldu.

Polisin verdiği bilgiye göre, dün öğleden sonra Güzelyurt’ta, eski Akdeniz yolundaki arazide meydana gelen yangında 24 rulo balya tamamen, bir zangalak ağacı, 4 narenciye fidanıyla bir narenciye ağacı kısmen yandı.

Öte yandan dün sabah Dilekkaya’nın girişinin batı kısmında çıkan yangında 442 rulo balya, 306 sano balyası ve 440 kare balya külş oldu.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.

(Fotoğraf: Temsili)

25/07/2022 16:19
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TAGS: Güzelyurt, Dilekkaya, yangın,
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