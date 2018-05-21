Güzelyurt ve Girne'de Elektrik Kesintisi Olacak

22 Mayıs 2018 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle sabah 08:30 ile öğleden sonra yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Güzelyurt’ta Karamanoğlu Su Birliği’ne ait su motorları, Ayla Hanım Su Motorları ve civardaki diğer su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacaktır. Çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinde onbeşer dakikalık sürelerle; Kalkanlı ve Yuvacık Köyleri’nin de elektrik enerjisi kesik olacaktır.

22 Mayıs 2018 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Lapta Başpınar Bölgesi’nin doğusu ve su pompalarının elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.