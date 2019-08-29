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Güzelyurt ve İskele’de sıkı denetim

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29/08/2019

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Güzelyurt ve İskele’de sıkı denetim

Hayvancılık Dairesi, balıkçılıkla ilgili Güzelyurt ve İskele bölgesinde bulunan toptan ve perakende satış noktalarını, restoranları, amatör ve mesleki balıkçı teknelerini denetledi.

Yapılan denetimlerde, limit altı bir tür tespit edilmediği ve olumsuz bir vaka ile karşılaşılmadığı belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Hayvancılık Dairesi’ne bağlı Su Ürünleri Şubesi denetimlerde yürürlükteki mevzuatlar uyarınca limit altı olan, avlanması ve toplanması yasak balık türlerinin kontrol ve denetimlerini yaptı.

Denetimler sırasında, toptan ve perakende satış yerleræi, restoranlar ile amatör ve mesleki balıkçılar denetlenerek, mevzuatlara uyulması, sağlık ve hijyen koşullarını iyileştirmeleri hususunda bilgiler de verildi.

 

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TAGS: Güzelyurt ve İskele’de sıkı denetim, haber, kıbrıs,
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