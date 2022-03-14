Güzelyurt ve Lefke'de elektrik kesintisi yapılacak

Güzelyurt ve Lefke'de bazı yerleşim yerlerine yarın 9.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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14/03/2022

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Güzelyurt ve Lefke'de elektrik kesintisi yapılacak

Güzelyurt ve Lefke'de bazı yerleşim yerlerine yarın 9.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt'ta Zümrütköy Vişne Sok., Nar Sok. ve civarında; Lefke'de ise Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarında elektrik kesik olacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

14/03/2022 16:34
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TAGS: güzelyurt, lefke, elektrik kesintisi
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