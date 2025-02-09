Güzelyurt ve Lefkoşa’da uyuşturucu 

Güzelyurt’ta dün gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun Mevlevi çemberi mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durulan araçta yolcu olarak bulunan R.D.’nin (E-27) şüpheli hareketleri üzerine, konu araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da bu sabaha karşı gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında da, İffet Oruz Sokak üzerinde devriye halinde olan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, park halinde bulunan bir araçta şüpheli olarak görülen iki şahsın kontrol maksatlı yanlarına gidildiği esnada, araçta yolcu olarak bulunan M.E.E.’nin (E-22) polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan maddeleri araçtan dışarıya attığı tespit edildi.

Araçtan atılan söz konusu maddelerin yapılan incelemesinde, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara olduğu tespit edildi.

Akabinde konu araçta yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında araçta bulunan M.E.E. (E-22) ve U.Y. (E-22) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.