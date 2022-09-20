Güzelyurt yasta

Çevresinde çok sevilen biri olan, merkezi cezaevinde gardiyan çavuşu olarak yıllardır hizmet veren 53 yaşındaki Alkan Olsun hayatını kaybetti.

Alkan Olsun’un vefatı, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Öte yandan, Polis Basın Subaylığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "bugün saat 16:30 sıralarında, Kalkanlı’da sakin Alkan Olsun (E-52) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi" ifadelerine yer verildi.

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20/09/2022 18:30