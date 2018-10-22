Güzelyurt'a YATIRIM

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan,partisinin Güzelyurt ziyareti sırasında Güzelyurt için yapılan projeler hakkında bilgi verdi ve Güzelyurt’un turistik bir yapıya kavuşması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Atakan, Güzelyurt’un turizm açısından geliştirilmesine büyük katkısı olacağına inandığı Mevlevi- Kalkanlı, ODTÜ kampüsünün giriş bölümünden Gaziveren’e doğru iki tane yol projesinin 2019 ekonomik planlamasına alındığını söyledi.

Bu yol projelerinin 2019 yılında hayata geçmeye başlayacağını belirten Atakan, 2019-2020-2021 yıllarındaki ana perspektiflerinin bu geniş aks üzerine bir de marina kondurmak olduğunu vurguladı.

Bakan Atakan, hedeflenin; marinanın sağına soluna ve daha yakın periferilerine hem turizmi hem de ticareti canlandırıcı çalışmalar yapmak olduğuna da işaret etti.