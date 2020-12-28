Güzelyurtlu sporcular yurtdışında başarılı oluyor

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28/12/2020
TAK

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Güzelyurtlu sporcular yurtdışında başarılı oluyor

Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, yurt dışındaki başarılı Kıbrıslı Türk sporcuları kutladı.

Büyükoğlu “özelde Güzelyurt Bölgesi'nin genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetiştirmiş olduğu sporcularımızın bulundukları spor kulüplerinde göstermiş oldukları başarılar bizleri gururlandırmaktadır.” dedi.

Bu sporcuların performansları ile Kıbrıs Türk gençliğine  örnek teşkil ettiğini kaydeden Büyükoğlu “Anadolu Efes'teki Erten Gazi'ye, Belediye Kütahya Spor'daki  Zihni Temelci'ye ve Maidstone United'da görev yapan Zihni Temelci'ye  başarılar dilerim.” İfadesini kullandı.

28/12/2020 13:43
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TAGS: Güzelyurtlu, sporcular, yurtdışı, başarılı oluyor
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