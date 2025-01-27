Güzelyurt’ta 150’nin üzerinde kedi ve köpek kısırlaştırıldı

Güzelyurt’ta İsviçre’den gelen ekip 150’nin üzerinde kedi ve köpeği kısırlaştırdı.

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsviçreli yardım kuruluşu NETAP’ten gelen ekibin Güzelyurt’ta 3 gün boyunca kedi ve köpek kısırlaştırdığı, NETAP’la kısırlaştırma çalışmasının ilkinin 2 yıl önce yapıldığı belirtildi. Çalışmalar Güzelyurt Belediyesi'nin kullanılmayan Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldı.

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği ile işbirliğinde yapılan çalışmada, 3 günde 152 hayvan kısırlaştırıldı.

Dernek açıklamasında, "Bu proje kapsamında, İsviçre'den gelen Netap ekibi, Veteriner Hekim Burak Toksoy'un gönüllü organizatörlüğünde, Veteriner Hekim Tunç Adataş'ın eşliğinde ilk 2 günde sahipsiz 70 köpek kısırlaştırdı. 3'üncü günde de 82 sahipsiz kedi kısırlaştırıldı” denildi.

Açıklamada, projeyi organize eden NETAP İsviçre temsilcisi Soley Schumacher Rüstem, ekip sorumlusu Veteriner Hekim Elizabeth Goldinger, Kuzey Kıbrıs temsilcisi Veteriner Hekim Burak Toksoy ve 3 gün boyunca ekiple birlikte gönüllü olarak kısırlaştırma operasyonlarına katılan Veteriner Hekim Tunç Adataş'a teşekkür edildi.