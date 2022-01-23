Güzelyurt’ta 17 Sandık Açıldı
23/01/2022
KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Güzelyurt ilçesinde 55 sandıktan 17’si sayıldı.
Toplam seçmen sayısının 15 bin 42 olduğu Güzelyurt’ta 17 sandığa göre oy kullanan seçmen sayısı 2 bin 576. Oyların 114 bin 30’u geçerli.
YSK'ya göre partilerin oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
UBP yüzde 42.34-66 bin 598 oy
CTP yüzde 30.43- 47 bin 844 oy
DP yüzde 8.02-12 bin 620 oy
TKP yüzde 1.56-2 bin 456
BY yüzde 1.57 -2 bin 474
YDP yüzde 6.92 -10 bin 880
HP yüzde 5.55-8 bin 726
TDP yüzde 3.63 – 5 bin 704