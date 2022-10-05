Güzelyurt’ta 2 genç uyuşturucudan tutuklandı

Güzelyurt’ta Tazminat sokak üzerinde dün polis tarafından İ.K.’nin (E-18) aracında yapılan aramada, yaklaşık 50 mg. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir öğütücü bulundu.

İ.K. ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan H.U.(E-18) tutuklandı.

Diğer polisiye haber:

Sahtekarlıkla para temini

Girne’de sahtekarlıkla para temini suçundan Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu bulunan S.B.’nin (E-60) daha önce de Girne’de, kendisini emlakçı olarak tanıtıp dolandırmak kastı ile ev kiralayacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunarak, söz konusu şahıstan tamir ücreti olarak sahtekarlıkla 400 ABD Doları nakit parayı temin olayına karıştığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu habere tepkiniz:



05/10/2022 14:34