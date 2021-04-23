Güzelyurt'ta 23 Nisan Kutlama Töreni Düzenlendi

Güzelyurt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

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23/04/2021

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Güzelyurt'ta 23 Nisan Kutlama Töreni Düzenlendi

Güzelyurt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kutlama törenine, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın da katıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi. 

23/04/2021 11:51
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TAGS: Güzelyurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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