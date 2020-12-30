Güzelyurt’ta 5 işçide koronavirüs görüldü

Narenciye kesim işçilerinin kaldığı karantina odalarının koğuş şeklinde düzenlendiği iddia edildi pozitif vakalar çıktığı iddia edildi

ads
30/12/2020
HK

ads
Güzelyurt’ta 5 işçide koronavirüs görüldü

Haber Kıbrıs- Özel

Güzelyurt’ta karantinada bulunan 5 narenciye kesim işçisinin koronavirüs testlerinin pozitif olduğu öğrenildi.

Narenciye toplamak için yurtdışından getirtilen işçilerin, karantina koşullarının kötü olduğu iddia edildi.

Çok sayıda ailenin koğuş şeklinde düzenlenen karantinada toplu bir şekilde kaldıkları ifade edildi. Kesim işçileri arasında çıkan vakalar nedeniyle Güzelyurt’ta endişe başladı.

Alışılmışın dışında yapılan uygulama tepkilere neden olurken, söz konusu karantina koğuşlarının denetlenmesi istendi.

30/12/2020 11:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS:
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.