Güzelyurt’ta 5 işçide koronavirüs görüldü
Narenciye kesim işçilerinin kaldığı karantina odalarının koğuş şeklinde düzenlendiği iddia edildi pozitif vakalar çıktığı iddia edildi
30/12/2020
HK
Haber Kıbrıs- Özel
Güzelyurt’ta karantinada bulunan 5 narenciye kesim işçisinin koronavirüs testlerinin pozitif olduğu öğrenildi.
Narenciye toplamak için yurtdışından getirtilen işçilerin, karantina koşullarının kötü olduğu iddia edildi.
Çok sayıda ailenin koğuş şeklinde düzenlenen karantinada toplu bir şekilde kaldıkları ifade edildi. Kesim işçileri arasında çıkan vakalar nedeniyle Güzelyurt’ta endişe başladı.
Alışılmışın dışında yapılan uygulama tepkilere neden olurken, söz konusu karantina koğuşlarının denetlenmesi istendi.